Tourisme – De nouveaux membres à la Confédération

La Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM) regroupe des opérateurs privés du secteur du tourisme pour constituer une voix crédible et influente pour la prospérité du tourisme dans le pays. Créée en septembre 2017 avec trente-deux membres fondateurs et huit collèges de métiers du tourisme, une nouvelle élection des membres s’est tenue hier. Le nouveau président du conseil d’administration est Aina Raveloson, qui remplace ainsi Patrice Raoul. Le vice-président est Tojosoa Razafimahefa, le second vice président, Davy Marechal. François Xavier Mayer est le trésorier.

De nouveaux présidents des huit collèges de métier sont aussi connus, à savoir : Davy Maréchal pour le collège des agences de voyage, Tovonirina Rakotomalala pour les compagnies aériennes, Tojosoa Razafimahefa pour les guides touristiques, Patrick Collard pour les infrastructures dédiées aux transports. Johann Pless devient le président du Collège Hébergement, Aina Raveloson est à la fois président du collège des prestataires touristiques. Miora Rapatsalahy représente les tours opérateurs et Naina Rakotomalala les transports terrestres.

La CTM a prévu de donner une conférence de presse mardi prochain pour présenter les nouveaux membres. L’entité a joué un rôle clé de lobbying et de plaidoirie pour les acteurs du tourisme, durement touchés par l’effet de la pandémie. Elle a maintes fois revendiqué l’annulation ou au moins le report de paiement des charges fiscales vu que le secteur n’a pas fait de recette durant presque une année.