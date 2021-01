Saison de pluie – Des précipitations à partir de ce week-end

La pluie pourrait tomber, à partir de cette fin de semaine. La présence d’un cyclone dans l’océan Indien favorisera les conditions de précipitations.

L’ATMOSPHÈRE va se rafraîchir. Le service de la Prévision mé­téo­rologique à Ampandrianomby prévoit des pluies, dans la région d’Analamanga, à partir de cette fin de semaine. « Nous attendons des précipitations à Antananarivo, dès cette nuit (dans la nuit du vendredi). La pluie va s’interrompre, dimanche. Lundi, mardi et les jours suivants, les chances de précipitations sont élevées », indique Rivo Randrianarison, prévisionniste, hier. La pluie pourrait être abondante sur le centre, ce samedi, selon la précision de Mamy Andriamirado, prévisionniste, lors de l’émission sur les prévisions générales du temps, en cette fin de semaine.

La présence du cyclone Danilo dans l’océan Indien va augmenter les chances de précipitations, pour la semaine prochaine. « Ce cyclone va se rapprocher de Madagascar, sans pour autant, atterrir sur nos côtes. Cela va perturber l’atmosphère, et apporter des pluies jusqu’au centre de Madagascar », rajoute Rivo Randrianarison.

C’est une aubaine pour les paysans dont les acti­vités ont été chambardées par l’insuffisance de pluie. Depuis le début de la saison pluvieuse, à peine s’il y a eu des précipitations dans la région d’Analamanga. Ce déficit pluviométrique a fané les cultures, les champs de rizières se sont asséchés. « L’anomalie de la circulation atmosphérique sur l’océan Indien a bloqué la pluie. En parallèle, le phénomène d’îlot de chaleur urbain, constaté dans la ville d’Antananarivo, a diminué les probabilités de précipitations dans la capitale », explique le technicien. Cette fois-ci, les conditions semblent être favorables. Les paysans peuvent espérer une quantité d’eau suffisante pour arroser et imbiber d’eau leurs champs. « Ceux qui n’ont pas encore repiqué vont devoir s’y préparer », encourage Rivo Randrianarison.

Précipitations

Si on se fie aux prévisions saisonnières des trois premiers mois de l’année, établies par la direction générale de la Météorologie, la région d’Analamanga ne devrait pas manquer de pluie, en ce mois de janvier. Les précipitations seront normales à supérieures à la normale, en ce mois, selon les tendances. Un cumul de pluie entre 332,7 mm et 431,9 mm est attendu en ce mois. Ce qui ne sera pas le cas pour le mois de février et mars, où les précipitations seront normales à inférieures aux normales à Analamanga. Rivo Randria­narison encourage la protection de l’environnement, le reboisement et la lutte contre les feux de brousse pour rétablir le climat.