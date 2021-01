Analakely – Un voleur multirécidiviste capturé

Pour la sixième fois, un voleur se retrouve en prison, dans la maison centrale d’Antanimora. Il a été présenté au procureur, hier.

Cet homme de 23 ans est le fils d’une vendeuse de légume au pavillon d’Analakely où il avait commis un vol dès l’âge de 8 ans. Il avait, à ce moment-là, été capturé par la police. Connu sous le sobriquet de « Ra Gogol », son beau-père et son beau-frère l’avaient appris à faire les poches à quelqu’un, selon les explications de la police nationale.

Depuis, il s’est forgé une mauvaise réputation. La police du premier et du troisième arrondissement et celle du commissariat central de Tsaralalàna avaient déjà mis la main à son collet. À chaque fois, il était renvoyé derrière les barreaux d’Antanimora. Il avait été interné au centre de rééducation d’Anjanamasina quand il était encore mineur. Il est sorti de la prison en 2016. Les informations judiciaires le concernant sont encore conservées dans les archives et données de la police.

Ce mercredi, il a arraché le bracelet d’une femme qui faisait ses courses au Pavillon Analakely. Des policiers l’ont pris en flagrant délit et amené au commissariat pour être enquêté.