Volleyball – Zone 7 : La GNVB défend son titre à domicile

Dernière ligne droite. Les clubs porte-fanions de la Grande Ile reprennent leur préparation respective en vue de la Coupe des clubs CAVB sur le sol malgache.

Première compétition majeure à domicile de l’année. Madagascar abritera la Coupe des clubs CAVB (Confé­dération africaine de volleyball) Zone 7 seniors hommes et dames du 13 au 23 février au palais des sports à Maha­masina.

Six îles de la région y seront représentées. La Grande Ile alignera huit clubs dont les quatre meilleurs du dernier championnat national chez les hommes et les quatre mieux classés chez les dames. Les porte-fanions chez les hommes sont la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB), octuple championne nationale, son dauphin la Jeunesse sportive d’Ambatonilita (JSA-B), la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) et Mama respectivement troisième et quatrième à l’issue du sommet national. Et les quatre clubs engagés chez les dames sont Stef’auto 501, champion national, BI’AS, vice champion, les Jeunes mamans volleyball (JMVB) et le Volleyball club Diamant (VBCD). Les gendarmes avaient entamé leur regroupement en vue de la coupe de la zone 7 au début novembre. La première partie de leur préparation a pris fin avant les fêtes de fin d’année. Le club triple champion de la zone 7 a repris son entrainement quotidien depuis lundi au gymnase couvert d’Anko­ron­drano. Seize joueurs dont quatorze détenteurs de la dernière édition forment l’équipe.

Pré-compétition

« Nous avons consacré les deux premiers mois à la consolidation des services, réceptions et contres », souligne le coach, Thierry Ranaivoson. «Ce dernier mois de préparation sera axé à la simulation de situation réelle de match, l’automatisme, la défense et la relation entre passeurs et attaquants en poursuivant bien sur l’amélioration des services et réceptions », poursuit-il. La CAVB a fixé pour cette semaine la date butoir d’engagement. Les équipes en lice à cette joute zonale seront ainsi publiées officiellement vers ce week-end. L’île Maurice devrait normalement présenter huit équipes dont quatre chez les hommes et quatre chez les dames. Trou-aux-Biches et Quatre Bornes respectivement champion et vice champion seront en tête de liste des formations masculines mauriciennes.

Cette version 2020 sera surtout marquée par le come-back de la Réunion et Mayotte. La Petite Ile présentera deux équipes masculines et deux féminines tandis que Mayotte alignera, pour sa part, deux formations chez les garçons et une seule chez les filles. Les Seychelles auront, de leur côté, quatre représentants, deux clubs chez les hommes et deux également chez les dames. Et les Comores ne présenteront que deux équipes toutes masculines.