Natation – JO 2020 : Michael et Tendry bénéficient de stages à l’étranger

La Fédération malgache de natation a désigné deux nageurs, les mieux placés selon le dernier classement national, qui vont bénéficier de stages à l’étranger. Herinaivo Michael Rasolon­jatovo, qui évolue depuis plus de trois ans en Inde, classé actuellement numéro un national, bénéficiera du stage d’un an au centre d’entrainement de Phuket en Thaïlande à compter du 12 janvier.

De passage au pays, il partira ce dimanche. Ce stage entre dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et aux championnats du monde d’Abu Dhabi en décembre de cette année. La nageuse du Cosra Vakinan­karatra, Tendrinavalona Idealy Diaritiana, deuxième au classement national, jouira, pour sa part, du programme de stratégie et d’amélioration de performance de la confédération africaine de natation zone VI, au camp de natation à Mbombela en Afrique du sud. Le camp de natation, entrant dans le cadre également de la préparation aux JO de Tokyo, s’étalera du 5 au 11 janvier. Elle y représentera la Grande Ile à la compétition, baptisée « Swimming Grand-Prix » les 10 et 11 janvier à Nelspruit Mpumalanga en Afrique du sud. Un responsable au sein de la fédération tient pourtant à préciser que « les quatre mondialistes de l’an dernier sont encore tous en course pour obtenir les deux wild-cards pour les JO… mais nous avons choisi Tendry chez les filles car Murielle Rabarijaona a déjà eu la chance de bénéficier du stage d’un an en Thaïlande l’an passé ».