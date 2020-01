Développement – Une nouvelle échéance pour le PEM

Annoncé depuis le mois de juin, le Plan émergence Madagascar devrait être officialisé vers la fin de ce mois.

Précision. Le Plan émergence Mada-gascar (PEM) sera officialisé vers la fin du mois de janvier. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des finances Richard Randriamandrato, hier, au téléphone. Le programme de développement qui traduit l’Initiative émergence Madagascar est en cours de finalisation, toujours d’après le ministre. « Le PEM est le document avec lequel nous allons mobiliser du financement pour les quatre prochaines années. Le président de la République est soucieux de la précision des chiffres qu’on va présenter aux partenaires techniques et financiers », indique-t-il pour expliquer le retard pris dans l’élaboration du document.

Le PEM était, en effet, supposé être finalisé depuis juin dernier. Le projet de loi de finances initiale 2020 devait inclure le premier volet du programme. Ce manquement avait, d’ailleurs été souligné par les sénateurs et la société civile lors de la session budgétaire. Ils ont déploré un manque de visibilité et de cohérence dans les objectifs fixés. Un économiste ne s’est pas dit étonné de ce retard. « Il n’est pas facile de coucher sur le papier les ambitieux projets du régime », déclare-t-il en affichant un certain scepticisme qu’il partage, d’ailleurs, avec un représentant d’un bailleur de fonds cité dans les colonnes du site du Monde qui a critiqué les « hypothèses optimistes » du PEM.

Velirano

Une version préliminaire du Plan a pu être présentée aux partenaires techniques et financiers en octobre. Ces derniers ont été appelés à se prononcer sur le document qui a donc été retouché jusqu’à cette nouvelle échéance annoncée par le ministre de l’Économie. Richard Randriamandrato de préciser que parmi les départements sur lequel le gouvernement s’est beaucoup penché figure le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’habitat et des travaux publics. Avec une année 2020 annoncée par Andry Rajoelina comme étant celle de la concrétisation de ses engagements, l’officialisation du PEM ne saurait plus tarder. « Cette année, on va entamer les gros œuvres et les Malgaches pourront palper les résultats », a-t-il déclaré lors de la présentation de vœux à la nation.