RUGBY – Un match-test en préparation des JIOI de 2023

Un nouveau défi attend les XV Makis hommes ce dimanche. Dans le cadre d’une mise en jambe des rugbymen malgaches de rugby à XV, et pour préparer la sélection malgache pour la campagne de 2023, un match amical contre une sélection réunionnaise de rugby à XV est programmé ce dimanche à partir de 15 heures au stade Makis d’ Andohatapenaka. Les premières confrontations entre les deux sélections datent de 1980, plus d’une quarantaine d’années de confrontation. La sélection réunionnaise n’a jamais battu l’équipe nationale malgache. Ce test match sera le point de départ de la préparation de la sélection malgache. L’année 2023 sera une année très chargée pour le rugby malgache, autant pour le rugby à VII, que pour le rugby à XV. Madagascar hébergera les JIOI de 2023 et le rugby figure parmi les disciplines où Madagascar compte arracher les médailles mises en jeu. Cette confrontation de dimanche arrive à point nommé car il est temps que la sélection malgache trouve des adversaires capables de la bousculer, pour mieux voir et analyser les formes de chaque joueur.