MBOLA TALENTA – De la musique traditionnelle pour clôturer l’année

Du «bà Gasy’au répertoire. Mbola Talenta et son équipe animeront les mélomanes avec la musique traditionnelle ce samedi au Karibotel Analakely à 15h. Ils offriront un spectacle de 4 heures aux amoureux de l’acoustique et du rythme «gasigasy». Ses huit compagnons musicaux partageront la scène avec lui, dont Antsaly , Falikely , Lik Jos , Fanilo Poppin’s , Fameno Poppin’s, Litsa Kely , Rapa et Benja. Leurs instruments emblématiques comme le Kabôsy, la guitare, la flûte, la trompette, la percussion ainsi que le violon seront joués durant le show. Selon Mbola Talenta, l’artiste et musicien du «bà Gasy», toutes les chansons qu’il a créées et composées depuis lors seront jouées et présentées à cette occasion. Une trentaine de titres seront sur la playlist. On entendra des chansons comme «Hanina ny taniko», «Avia zany zanako» «Mangorongorana», «Ho an’i dada sy i Neny», etc. Le spectacle continuera à la teinturerie d’Ampasanimalo le vendredi 16 décembre.