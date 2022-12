MADAGASCAR FASHION WEEK – Les stylistes élargissent leurs créations

Le plus grand festival de mode dans l’océan Indien revient pour une huitième édition. Les designers malgaches feront voir les tendances de toutes les saisons à travers leurs créations.

Trois journées «fashion». Vêtements, accessoires, bijoux et décorations d’intérieur seront exposés lors du «Madagascar Fashion Week Océan Indien» cette année. Les passionnés de mode sont conviés à découvrir les nouvelles collections des dix designers malgaches qui ont été sélectionnés pour la qualité de son œuvre et suivant une démarche de production écoresponsable. Radisson Ambohijatovo abritera le festival de mode du 14 au 16 décembre.

«Cette année, nous voulons faire savoir au public qu’il existe d’autres choses dans le domaine de la mode et de la créativité à part l’habillement. Madagascar fashion week Océan Indien a pour objectif d’introduire les articles de mode Malgache sur le marché international. C’est pour cela que ces créateurs ont été accompagnés depuis quelques années» explique Alexandre Rakotoson, founder and general manager de l’événement.

Les intéressés de la mode auront l’opportunité de suivre une formation dans le domaine grâce à une collaboration avec des grandes académies de mode à l’extérieur.

Académie de mode

«Grâce à ce partenariat avec des écoles de renom, les stylistes et designer malgaches pourront développer leurs compétences et obtenir un diplôme spécialisé dans la mode afin qu’ils puissent suivre la norme internationale et de rentabiliser sa créativité à sa juste valeur» ajoute-t-il. Organisé par l’association Jeunes volontaires Madagascar, cette huitième édition sera marquée par des conférences, des échanges entre les stylistes et le public. L’art thérapie sera également au programme. Une grande soirée et un défilé de mode clôturera le festival le 16 décembre.