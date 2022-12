KARATÉ – Fédérations – Le MJS laisse la situation pourrir

Les deux parties campent chacune sur sa position. Après avoir disputé la treizième édition des championnats juniors et la cinquième édition des championnats cadets qui se sont tenus conjointement à Durban en Afrique du 28 novembre au 4 décembre dernier, les deux délégations malgaches, l’une conduite par le président de la Fédé­ration de karaté de Madagas­car, Solofo­barijaona Andriana- vomanana, qui a porté le nom de représentant de Madagascar, et l’autre con­duite par Emile Ratefinana­hary, portant le nom de WKF 1, sont rentrées au pays sur le même vol mardi.

Durant les points de presse, chaque camp a clamé haut et fort qu’il est dans son bon droit de diriger chacune son équipe. Pour le président de la FKM en exercice, Solofo­barijaona Andrianavo­manana, il n’y a pas lieu de débattre en ce qui concerne sa présence au championnat d’Afri­que de Durban. Il est le président en exercice et il n’a aucune intention de céder sa place aux perturbateurs qui n’ont aucun droit pour agir.

Honte et incompétence

« La Fédération que je dirige a été et demeure la seule reconnue par les instances internationales. Les combattants que j’ai dirigés ont concouru au nom de Madagascar. Nous avons gagné deux médailles de bronze et c’est encourageant car nous allons préparer tout de suite les échéances futures, notamment les JIOI de 2023 » conclut-il.

Quant à Emile Ratefina­na­hary, il a expliqué que sa priorité est de rechercher la reconnaissance des instances mondiales: “Nous avons été bien reçus en Afrique du Sud. Pour le moment, nous pouvons dire que nous sommes en bonne voie pour avoir cette reconnaissance. Le ministre de la Jeunesse et des sports, Tinoka Roberto, a dit qu’il est au courant des problèmes qui se trouvent au sein de quelques fédérations (karaté, rugby…) et il sollicite les intéressés à trouver des solutions car cela empêche le développement du sport ».

Hajasolo Tendrinavahana, père d’un athlète, pense que le MJS doit trancher une bonne fois pour toute car ce sont les athlètes qui sont victimes de cette situation. Le ministre Tinoka Roberto doit se prononcer. Une grande partie du sport malgache est en perte de vitesse actuellement et il faut qu’il se réveille. “Envoyer deux délégations différentes lors d’un championnat continental est une honte pour le pays et une incompétence pour le ministère”, ajoute-t-il.