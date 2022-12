IAVOLOHA – Tête-à-tête entre Andry Rajoelina et Alvaro Lario

Une priorité. C’est ainsi que Alvaro Lario, président du Fonds international de développement agricole (FIDA), qualifie son choix de visiter Madagascar avant la fin d’année. Une première visite sur terrain depuis sa prise de fonction.

Dans le cadre de son séjour dans la Grande île, le patron du FIDA a rencontré Andry Rajoelina, président de la République, hier, au palais d’État d’Iavoloha. Un tête-à-tête durant lequel les deux personnalités ont échangé sur les défis et besoins de Madagascar afin de faire face à l’enjeu de l’autosuffisance alimentaire. Un objectif qui n’est pas aisé à atteindre, surtout avec les effets des changements clima­tiques, renforcés par les conséquences de la guerre en Ukraine sur les prix et la quantité des ressources alimentaires sur le marché international.

Le fait que Madagascar fait partie des premiers pays victimes des conséquences des changements climatiques est, justement, la raison du choix de Alvaro Lario de le visiter “en priorité”. Avant sa rencontre avec le chef de l’État, il s’est rendu dans le Grand Sud où une partie des habitants figure parmi les premières victimes du bouleversement climatique et souffre de l’insécurité

alimentaire. Plusieurs communautés du Sud sont, éga­lement, des bénéficiaires des programmes d’aide du FIDA.

Un sujet vital

À Iavoloha, hier, Andry Rajoelina a rappelé que pour Madagascar, l’objectif est clair, produire localement tout ce dont la population a besoin au quotidien en matière de ressources alimentaires. Ceci dans la quête de l’auto­suffisance alimentaire. Un objectif partagé et soutenu par le FIDA. Seule­ment, Alvaro Lario indique qu’il y a du travail à faire, comme la lutte contre la vulnérabilité des ménages ruraux face aux changements climatiques, ou encore, le besoin d’investis­sement dans les infrastructures pour développer les routes rurales, accès à l’eau.

Le locataire d’Iavoloha concède que les défis de Madagascar pour atteindre l’autosuffisance alimentaire sont encore nombreux. Et il escompte que le FIDA sera toujours là pour appuyer les efforts étatiques et les initiatives locales. Le président de la République ajoute aussi qu’il s’agit d’un sujet vital et que dans ce sens, plan de développement du secteur agricole et autonomisation des communautés sont des démarches importantes.