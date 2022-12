FOOTBALL – Orange Pro League – Les sanctions tombent sur TFFC, Ajesaia et ASA

Pluie de sanctions. Les dirigeants de l’association des clubs élites de football élite de Madagascar (CFEM) ont publié hier les décisions prises à l’issue de leur réunion du mardi jusqu’à tard le soir. Quatre clubs sont concernés par ces décisions, suite aux incidents lors de leurs matchs respectifs. La première décision concerne le match entre Ajesaia et Tsaramandroso formation FC de ce dimanche au stade manara-penitra d’Ambohi­dratrimo, dont le score final a été de 3 contre 2.

Le match a été arrêté à cinq minutes du coup de sifflet final et TFFC a par la suite refusé de poursuivre le match. D’après les décisions prises, «victoire 3 buts à 0 en faveur de l’Ajesaia, amende de 2 millions d’ariary pour ce club pour les manquements au niveau de la sécurité du site en tant que club hôte» peut-on lire dans le communiqué.

En cas de récidive des deux clubs ou de l’un des deux sur le manquement au niveau de la sécurité, sur le refus de jouer, ou sur les altercations et gestes antisportifs, le ou les clubs fautifs seront exclus définitive- ment de la compétition OPL 2022-2023. En outre, le joueur de Tsaramandroso FFC, Solo­niaina Philémon Ratovonana­hary, un des provocateurs, est suspendu de six matches avec une amende de 500 000 ariary. «Suspension de trois matches également et amende de 200 000 ariary pour deux autres joueurs du TFFC, Julio Rachid et Be Anouwar Ali,ainsi que Anito Andriamifidy de l’Ajesaia» peut-on toujours lire dans le communiqué. Le coach de l’Ajesaia Seth Fanantenana Ramiandrasoa, n’a pas non plus étéi épargné. Ce technicien est interdit de banc pour deux matches, avec une amende de 300 000 ariary.

Concernant la rencontre AS Fanalamanga et ASA Diana, ce dernier n’était pas présent au site à l’heure du match comptant pour la deuxième journée. La décision confirme ainsi la victoire de l’AS Fanalamanga sur le score de 3 buts à 0 par forfait, suivant le PV de la deuxième journée, avec une amende de 1 million d’ariary pour le club ASA. Et en cas de récidive de l’ASA, le club sera écarté de la compétition OPL 2022-2023. Une modification est ainsi constatée au classement provisoire après la troisième journée. Ajesaia grimpe à la 4e place avec 4 points, derrière Fosa Juniors Fc (9 points), AS Fanala­manga (6 points) et Cosfa (5 points).