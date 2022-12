BATSAKO ANDROY – Une femme accouche après une attaque armée

Pétrifiée lorsque des bandits ont sévi dans son foyer, une femme enceinte a accouché sur le moment. Grièvement blessé après avoir été passé à tabac par les malfaiteurs, son mari a dû pour sa part suivre des soins sérieux. Cet acte de banditisme est survenu à Betsako Beloha, dans la région Androy. Dans la soirée de samedi aux alentours de 19h30. L’attaque a été perpétrée par trois individus munis de pistolets. Le chef de famille a été passé à tabac par les assaillants. Après l’avoir violenté sous les yeux impuissants de son épouse, les malfaiteurs ont pris l’argent qui se trouvait dans le foyer. Une somme d’un montant de 450 000 ariary a été dérobée par la bande. Les voleurs étaient apparemment au courant que la famille attaquée était en possession de ce numéraire. Pas plus tard qu’au mois de novembre, les bandits avaient fait parler d’eux. La population lance de ce fait un appel aux forces de défense et de sécurité afin de renforcer les patrouilles et les dispositifs de répression contre le banditisme. La mère de famille et son bébé sont par ailleurs bien portant malgré ce qu’ils ont enduré.