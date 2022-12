ANTSIRANANA – La coopération germano-région Diana est en bonne voie

La délégation Allemande fait sa descente dans les régions Nord pour suivre les projets en cours. Des entrevues ont été faites pour renforcer les actions de collaboration.

Une délégation forte allemande composée des représentants du BMZ (Bundes Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit) ou ministère Fédéral de la coopération économique et du Développement, de la KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) ou la banque de développement allemande et la GIZ ( Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ou l’agence allemande de coopération internationale pour le développement, a séjourné dans le Nord , depuis samedi dernier pour une mission technique .

Cette délégation a commencé sa descente dans la préfecture de Nosy Be, en passant par Ambanja et Ambilobe, et le voyage s’est terminé hier dans la capitale de la région Diana où elle a échangé avec le gouverneur Daodo Arona Marisiky et son équipe ,pendant deux tours d’horloge, à la Résidence de Place Kabary.

Selon les visiteurs, cette visite a pour objectif de voir la réalité dans la région, à la suite des projets à multiples facettes mis en œuvre dans différents programmes tels que GIZ, F4F, AFAFI-nord etc. Il s’agissait également de voir comment les projets de la coopération allemande font dans la région, comment ils accompagnent les communautés locales dans la région. De leur avis, ils sont impressionnés de la région par ses potentialités.

L’occasion a permis aux représentants de ces trois organismes allemands de comprendre un peu plus les défis et les potentialités de la coopération germano-malagasy. C’est pourquoi, ils ont visité plusieurs réalisations dans les différents districts. Citons entre autres des parcs à Nosy Be, des sites de reboisement, une école à Ambalavelona-Ambanja financée par la GIZ ….

De son côté, le gouverneur a saisi cette opportunité pour présenter les différentes potentialités de la région Diana, ses atouts, ses réalisations, ses outils de développement ainsi que sa vision pour atteindre les objectifs déjà fixés pour son développement socio-économique. Pour cela , il a mis un accent particulier sur le PRD ou Plan Régional de développement avec les défis, sans oublier de mettre en évidence les contraintes liées à sa réalisation.

Coopération

Au cours de l’ entrevue, des idées ont permis aux deux parties de planifier ensemble des actions de collaboration entre ces trois organismes et la région Diana en tant que collectivité territoriale décentralisée. Ensemble, ils ont examiné les moyens d’améliorer ce partenariat, à la fois technique et financier.

Par ailleurs, des questions ont été posées par la délégation concernant différents domaines tels que la coopération technique et financière, l’électricité, les feux de brousse, les recettes fiscales…

« Cette réunion est la fin de notre mission dans la région Diana. Cette rencontre avec le gouverneur et son équipe est très importante pour nous afin de pouvoir définir ensemble les priorités ensemble. A travers ce voyage, on a pu connaître la réalité. Les acteurs locaux sont très motivés, mais pour améliorer cette coopération, il faudra également définir des mesures à grande échelle» a souligné Micha Hummes, conseiller auprès du BMZ.

Après la capitale du Nord , la délégation fera un déplacement à Antananarivo pour faire une réunion de trois jours avec des ministères différents afin de préparer une rencontre entre les deux gouvernements germano-malagasy qui aura lieu en avril 2023.