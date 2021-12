Prévention de la covid-19 – « La vaccination généralisée assure un retour à la vie normale »

La vaccination est indispensable. La Chargée d’affaires des Etats-Unis, Amy Hyatt, tient à conscientiser tout le monde sur les avantages de la vaccination. « La vaccination généralisée est la mesure la plus importante que nous pouvons prendre, ensemble, pour assurer un retour à la vie normale le plus rapidement possible», a-t-elle déclaré, lors d’une visite du vaccinodrome au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), hier, dans le cadre de la réception de trois-cent-trente-six-mille doses supplémentaires du vaccin à dose unique Johnson & Johnson, offertes par le gouvernement américain.

Ce plus grand donateur de vaccin anti-Covid pour Madagascar a déjà fourni près d’un million de doses de vaccin Johnson&Johnson à injection unique pour Madagascar, depuis le mois d’octobre. « Ces doses de vaccin font partie de l’effort global de l’Administration Biden pour mettre fin à la pandémie de Covid-19, atténuer ses impacts sociaux et économiques dévastateurs et reconstruire un monde mieux préparé face aux futures épidémies. », peut-on lire dans un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis à Madagascar. Les vaccin antiCovid sont disponibles dans les vaccinodromes et les centres de vaccination de proximité. « J’exhorte tout le monde à profiter de ces vaccins », souligne Amy Hyatt.