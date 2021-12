Golf – Championnat de Madagascar : La crème du petit trou réunie à Andakana

Le green de l’International Golf club du Rova à Andakana accueillera le championnat de Madagascar dans une semaine. Plus de quatre vingt golfeurs sont attendus.

Un tournoi inédit dans une ambiance conviviale. La Fédération malgache de golf (FMG) présidée par Ranaivo Andrianasolo a réuni la presse, hier à Andakana, afin de présenter le championnat de Madagascar de golf qui se déroulera du 15 au 19 décembre. Plus de quatre vingt golfeurs sont attendus à cette joute nationale.

Ce championnat de Madagascar est réservé aux amateurs de nationalité malgache et/ou résidents à Madagascar. Cinq catégories sont prévues : la catégorie Pro qui jouera cinquante quatre trous, la catégorie hommes et dames comprenant les première, deuxième et troisième séries, la catégorie super séniors mixte et, enfin, la catégorie juniors mixte. Les amateurs joueront les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre.

Dans la catégorie « pro », la victoire est attribuée à celui qui aura rendu le meilleur total en brut sur trois tours. Un «Cut» se fera après trente six trous et un classement sera établi en score brut. En cas d’égalité, le départage se fera en « sudden death » sur le trou 18 en boucle pour le titre de champion de Madagascar. Pour les amateurs hommes, le titre reviendra au joueur qui aura rendu le meilleur total en «brut» sur trois tours. En cas d’égalité, même formule en «sudden death ».

Essor économique

Les séniors hommes doivent avoir 60 ans révolus ou plus à la date du championnat toutes séries confondues. Ils joueront en­«stroke play » et seront classés en score brut sur les deux tours. Les trois meilleurs totaux en brut seront primés. Dans la catégorie dames, la championne de Madagascar « amateur dame » sera la joueuse qui aura rendu le meilleur total en brut sur trois tours. En cas d’égalité, le départage se fera en « sudden death » sur le trou 18 en boucle pour le titre de championne de Madagascar. Les dames de la première série et de la deuxième série et les seniors joueront en « stroke play » sur deux tours tandis que la troisième série jouera en « stableford brut » sur deux tours. Les dames de la troisième série seront classées en score brut sur les deux tours. Les trois meilleurs totaux en brut seront primés. La catégorie super sénior hommes et dames, âgés respectivement de plus de 75 et de 70 ans toutes séries confondues, joueront en stableford brut, tandis que la catégorie juniors mixte se disputera sous la formule Stroke play sur deux tours.

Le président de la FMG a expliqué que « l’ambition pour nous est de faire participer le golf à l’essor économique de Madagascar parce que les golfeurs ont des potentiels économiquement forts. Pour ce faire, nous avons comme but principal de fédérer toutes les entités des clubs de Mada­gascar. Avec l’ouverture des frontières, ce championnat ouvrira aussi la voie aux golfeurs malgaches vers les échéances internationales. Nous allons organiser des tournois régionaux interiles et, pourquoi pas, continentaux », conclut-il.