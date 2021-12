Crise de l’eau – Les étudiants manifestent à Ankatso et à Ambatomaro

Les manifestations contre la crise de l’eau se multiplient à Antananarivo-ville. Deux quartiers différents ont été en effervescence, hier, suite aux manifestations des ménages qui ne parviennent plus à avoir de l’eau chez eux. Dans la matinée, les étudiants qui vivent dans les cités universitaires à Ankatso I ont mis des barrages pour bloquer la circulation aux trois chemins à Ankatso. Ces manifestants n’ont pas autorisé l’entrée au camion-citerne de la Jirama qui devait remplir la bonbonne. Ils sont allés jusqu’à renverser cette bonbonne installée par la Jirama à Ankatso I pour continuer l’approvisionnement en eau de ce quartier. Le tuyau a été démoli. « Nous revendiquons de l’eau dans nos robinets, et non de l’eau pour nous empêcher de faire des revendications ! », grognent les étudiants.

L’après-midi, ce sont les étudiants des secteurs II et III de la cité d’Ambatomaro qui ont manifesté dans la rue. Sur leurs banderoles, ils ont inscrit: « Nous avons besoin d’eau et de solutions pérenne! ».

Selon les témoignages des manifestants d’Ankatso, cela fait un an que leurs robinets sont à sec. « Un forage a été construit dans notre quartier comme alternative. Mais pour remplir les bidons, il faut attendre jusqu’à 23 heures. C’est notre rythme quotidien. Nous réclamons que l’eau arrive jusqu’à la maison. », revendiquent-ils. Ceux d’Ambatomaro parlent de deux poids deux mesures. « Les robinets fonctionnent dans les autres secteurs. Pourquoi sommes-nous les seuls à en être privés dans notre quartier ? », s’interrogent-ils. L’absence de représentants du ministère de l’Enseignement supérieur e t de la recherche scientifique, du ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement et de la Jirama à une réunion entre les étudiants des cités universitaires et les responsables étatiques, qui était prévue se tenir vendredi, pour trouver une solution commune à cette crise de l’eau, a été la goutte d’eau qui a fait déborder la vase. « Cela prouve que les dirigeants ne se soucient pas du tout de nos problèmes. », pestent-ils.

Pour un responsable du fokontany d’Ambohipo, ces mouvements ne sont pas vraiment raisonnables. « Nous n’arrivons pas à comprendre pourquoi les manifestants affirment qu’il n’y a pas d’eau et mènent ce mouvement, alors que les huit bornes fontaines du quartier fonctionnent. », a indiqué cette source. Les manifestants soutiennent qu’ils réclament l’arrivée de l’eau chez eux, et non dans les bornes fontaines.