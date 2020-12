Tsaratanàna – Une enseignante et sa fille kidnappées

Résurgence du rapt. Une enseignante « Fram », âgée de 28 ans et sa fille de 3 ans ont été enlevées chez elles, hier à 00h30, dans la ville de Tsaratanàna. Ce crime a été l’œuvre de quatre bandits équipés de haches, selon la gendarmerie. Le père de famille était absent au moment des faits. Sitôt informé, il rentrait de Maevatanàna à moto. Les malfaiteurs sont entrés par effraction chez leurs cibles. Ils les ont rapidement amenées avec leur téléphone portable. Alertés, neuf gendarmes sont arrivés sur place, mais ils étaient déjà hors de portée. « Nous ignorons s’ils ont encore emporté d’autres objets. Nous avons remarqué que l’armoire a été laissée ouverte et les effets restent bien rangés », raconte un gendarme joint par téléphone. L’escadron expédié poursuit toujours la recherche des ravisseurs. Ces derniers ont déjà téléphoné à la famille des otages pour réclamer 10 millions d’ariary contre leur libération. « Le mari de l’enseignante a négocié la rançon à 7 millions d’ariary. Les kidnappeurs ont changé d’avis, affirmant qu’ils ne veulent pas de l’argent mais la femme et ils l’ont déjà entre leurs mains », explique la gendarmerie.