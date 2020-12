Tourisme – La réouverture des frontières demandée

Le tourisme national n’arrive pas à relancer tout le secteur touristique. La Confédération du Tourisme de Madagascar demande la réouverture des vols régionaux.

La situation est catastrophique. C’est en ces termes que les membres de la Con­fé­dération du Tourisme de Madagascar (CTM) expliquent le contexte dans lequel vivent quelques quarante quatre mille employés directs et indirects du Tourisme actuel­lement. « Le tourisme national n’arrive pas à pallier les pertes encourues .90% des activités touristiques sont encore à l’arrêt. Il n’y a pas de relance du Tourisme » explique François Xavier Mayer, membre de la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM). Il prend en exemple les provinces qui ne vivent que du Tourisme telle que Sainte Marie qui se retrouve sinistrée. «On perd espoir. Nous lançons un cri de désespoir» a souligné la CTM hier lors d’une conférence de presse. Ils proposent la ré­-ouverture ne serait-ce que partielle des frontières, avec la reprise des vols régionaux pour les pays voisins. Des vols en partance de La Réunion ou de l’Afrique du Sud par exemple, qui desservent les provinces de Toliara ou de Sainte Marie. Ces vols régionaux ont été prévus vers la fin du mois d’octobre, mais annulés pour cause de reprise de pandémie toujours. Les opérateurs touristiques se disent prêts à travailler. Des séances de formation sur les gestes barrières ont été organisées pour pouvoir faire face aux risques de transmission de virus. «Nous demandons au moins une éventuelle date de réouverture pour que nous puissions y avoir une certaine visibilité dans nos activités» ajoute la CTM.

Guides

François Xavier Mayer propose de faire baisser le tarif de TsaraDia pour contribuer à la relance du tourisme national. Cette année, le Tourisme est compté pour mort. La Confédération demande encore une fois des soutiens et lance un appel d’urgence à l’État. « Le secteur est encore en crise et le sera encore en 2021. Nous demandons la prise en charge des factures de la Jirama au deuxième et troisième trimestre de cette année. Par l’État ou par des partenaires techniques et financiers. Nous demandons également la prise en charge de la Cnaps des trois derniers trimestres, l’exemption de toutes les charges fiscales ou du moins un report pour 2021 » détaillent les membres de la CTM.