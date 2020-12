Réunion de l’union Africaine – Que les armes se taisent

Une nouvelle vision est véhiculée dans la gestion du continent africain. Les leaders s’efforcent à instaurer la paix et la sécurité pour le bien du peuple.

Un continent africain qui vit en paix. Une société qui vit en harmonie, loin de la guerre et de toute forme de troubles. Telle est l’ambition des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.

Les attentes de tout un chacun se sont fait entendre lors de la XIVe session extraordinaire de la conférence portant sur le thème « Faire taire les armes en Afrique ». L’instau­ration de la paix en Afrique se traduit par la mise en place de la politique qui se soucie des avantages socio-économiques pour ses hommes.

Le président de Mada­gascar, Andry Rajoelina, a participé à cette conférence. Dans son allocution, il a mis en exergue que « la paix, la sécurité et la stabilité politique sont les garants, les piliers essentiels au développement de toutes les nations. Tous les conflits dont les conflits religieux résultant de la persécution des croyances, les divisions ethniques, les actions terroristes et extrémistes fragilisent nos États. Ces exactions menacent l’unité des nations et immobilisent le développement africain ainsi que sa pérennité. Il est aujourd’hui impératif que nous menions des actions efficaces pour mettre un terme à ces divisons ».

Sécurisation du territoire

«Faire taire les armes» signifie autrement de relever plusieurs défis qui visent le développement du continent. À entendre l’allocution du chef d’État malgache, il a incité les leaders africains à s’unir pour vaincre des ennemis qui se présentent sous d’autres caractères. «Unissons nos forces pour lutter contre des adversaires meurtriers que sont les groupes terroristes qui terrorisent nos populations et pillent nos ressources naturelles, mais aussi la piraterie et les réseaux mafieux ».

Chaque pays africain a sa manière d’améliorer sa politique de gestion pour l’instauration de la paix et la sécurité. Pour le cas de Madagascar, le numéro Un malgache Andry Rajoelina explique qu’il a considéré la sécurisation du territoire malgache comme une priorité. Des opérations pour éliminer des actes meurtriers ont été mises en place. Les résultats visent la pacification dans les zones rouges.

« Pendant des décennies entières, le Sud de la Grande île a été victime des dahalo ou bandits armés, voleurs de zébu, qui sèment la terreur dans cette partie du pays. Les dahalo saccagent les villages et volent des troupeaux entiers de zébus allant jusqu’à plus de 68 000 têtes de zébus par an », a-t-il rappelé. L’intervention des éléments des forces de l’ordre dans les fiefs des réseaux malfaiteurs est fructueuse pour la population.