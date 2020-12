Région Diana – Vers la promotion du volontariat

À l’instar des autres régions de Madagascar, la région Diana n’a pas manqué de commémorer la journée internationale du volontariat, célébrée chaque année le 05 décembre. Sous l’égide de la direction régionale de la communication et de la culture Diana, une activité d’intérêt général initiée par le Ministère de la Communication et de la culture à travers le « Tagnamaro » ou entraide, a été réalisée afin de réveiller le patriotisme par la réalisation commune, sous forme de volontariat. Il s’agissait donc du nettoyage du jardin du Lycée Mixte d’Antsiranana, considéré comme patrimoine commun.

Du bon matin, les volontaires individuels, issus de différents services publics et des forces de l’ordre, se sont donné rendez-vous avec les lycéens dans l’enceinte de l’établissement, munis de leur matériel de nettoyage comme les « angady », pelles, cisailles , petites soubiques , rouleaux pour la peinture… D’autres ont mis en terre des jeunes plantes pour embellir les lieux. Ils se sont mobilisés pour apporter leur contribution lors de cette journée des volontaires.

A cette occasion, les organisateurs, sous la houlette de Willson Bristowe Rakotondrazafy , directeur régional de la communication et de la culture Diana, ont mené une séance de sensibilisation sur le thème volontariat et pour conscientiser la jeunesse Antsiranaise au changement de comportement. Puis, une autre fille a aussi témoigné ses expériences et ses vécus lors de son séjour en France où elle a fait du bénévolat.

Pour donner un aspect officiel à cet évènement, le secrétaire général de la region Diana Taciano Rakotomanga a été invité à intervenir lors d’une humble cérémonie marquant l’ouverture de la journée.

« Le volontariat est une force d’innovation sociale qui permet à toute personne de jouer une rôle concret et positif dans la société. En cela, il renforce la solidarité, l’inclusion et la cohésion, et promeut les valeurs de coopération et de réciprocité » a-t-il indiqué, tout en encourageant les participants à se donner davantage la main pour des actions concrètes d’intérêt général au bénéfice de la patrie ou de leurs prochains.