Prix du PPN – Recadrage avant sanction pour les commerçants

Les mesures de contrôle sur les marchés se poursuivent. Les détaillants récalcitrants sont mis en garde.

Conseil et orientation. C’est en ce sens que les responsables du commerce appliquent les mesures de suivis et de contrôles après les consignes de la Primature quant à l’obligation de résultat par rapport à l’initiative « hetsika vidin-entana » entamée vendredi dernier. « Avant de sanctionner, nous procédons à la vérification de toutes les pièces justificatives et autres facturations chez les détaillants et les grossistes. Si ces paperasses sont en règle et que malgré cela, les commerçants vendent le riz à un prix élevé car ils ne peuvent faire autrement dans la mesure où ils ont acheté ce riz au prix fort chez leurs fournisseurs, nous priorisons les conseils avant toutes choses et n’envisageons les sanctions que pour ceux qui récidivent » explique Gilchrist Rakotoson, directeur du commerce intérieur.

La facturation de toutes les transactions sera également imposée dorénavant pour faciliter les suivis. Car depuis quelques semaines, le prix des produits de première nécessité grimpe. Au niveau des détaillants de la capitale, ce sont surtout les produits alimentaires qui subissent cette hausse. À l’exemple du sucre ou de l’huile. Ces augmentations seraient une initiative injustifiée des grossistes. Pour assurer la disponibilité des stocks de riz, mais aussi la stabilité des prix, cent mille tonnes de riz devraient arriver dans le pays jusqu’à la fin de l’année. Il s’agit de riz importé par les opérateurs privés. Celui importé par la société State procurement of Madagascar (SPM) n’y est pas encore inclus.

« Vary mora »

D’autant qu’une opération « Vary mora » est également prévue avant la fin de l’année, selon les informations reçues du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat. Les agents du ministère ont ainsi sillonné certains marchés populaires pour imposer le prix du riz importé à 25% de brisure à pas plus de cinq cent cinquante ariary le kapoaka. Ce riz est importé et est arrivé en terre malgache au prix de soixante dix-neuf mille ariary le sac de cinquante kilos. Ce qui fait le prix du kilo à cinq cent cinquante ariary. Cependant, cette tarification ne s’applique pas aux prix du riz produit localement.

« Avec les quelques centaines de tonnes qui seront importées, les autorités comptent inonder le marché et par le principe de la loi de l’offre et de la demande. La saturation du marché avec ce riz importé devrait faire redescendre le prix du riz local si les commerçants appliquent une rétention de stock en vue d’un phénomène de spéculation » conclut le directeur du commerce intérieur. Cependant, en termes de statistique, la production nationale de riz est de deux millions six cent mille tonnes par an. Mais il est difficile d’expliquer sa répartition au niveau de toutes les régions.