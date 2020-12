Navigation maritime – Exercice de sauvetage en mer avec Sarex Boeny 2020

Depuis hier, Mahajanga abrite le Sarex Boeny 2020. Il s’agit d’un exercice de sauvetage en mer pour sauver des personnes en danger.

La signature de la convention Interna­tionale sur la Recherche et Sauvetage en mer selon la loi n°2013-049 du 17 janvier 2018 vient d’être faite. Un exercice maritime est ainsi exigé une fois par an au minimum pour tous les acteurs directs de la navigation maritime à Madagascar.

C’est dans cette optique que Sarex Boeny 2020 (Search and Rescue Exercise) est organisé depuis hier à Mahajanga. La cérémonie officielle d’ouverture s’était déroulée hier matin à la grande salle de l’école Nationale d’Enseignement Maritime (ENEM) en présence des autorités locales dirigées par le SG du Gouvernorat de la région Boeny, Zo Herimaro Tokifaharana.

« Sarex Boeny 2020 consistent à des entraînements marins effectués par les acteurs directs afin de sauver des personnes en danger ou en péril sur la mer. Des pirogues, les boutres ainsi que les bateaux de pêche et les bateaux de guerre et bacs circulent dans les eaux fluviales et maritimes. Maha­janga a été ainsi choisi de par ces séries de trafics importants en mer. Les exercices permettent de renforcer le rapport et la communication entre ces usagers de la mer. L’exercice permet aux forces de l’état de travailler ensemble afin de se mettre en situation pour pouvoir répondre au mieux dans les situations de crise », a expliqué le directeur général adjoint de l’Agence portuaire maritime et fluviale (APMF), Maurice Tianjara, hier durant son discours lors de l’ouverture.

Ce matin, les exercices démarreront devant la pointe de sable devant le siège de l’APMF de Mahajanga be au boulevard Poincaré.

« Les accidents en mer provoquent des conséquences graves et importants pour la biodiversité sous-marine. Cette initiative est d’une certaine utilité et salutaire pour sauver des vies humaines mais aussi pour les êtres vivants dans le milieu marin », a indiqué le SG du Gouvernorat de la région Boeny, pour sa part.

Les directeurs régionaux du Tourisme et des transports Boeny, Razafi­mamonjy Angelo Herinirina ainsi que le Directeur de l’APMF de Mahajanga, Jaona Ramanantsoa étaient également présents à cette cérémonie avec le Comman­dant de la CIRGN Mahajanga et le Commandant du Groupement Boeny ainsi que le représentant des Forces armées.