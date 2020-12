Jirama – Raisonnons par l’absurde

Incompréhensible. C’est le moins qu’on puisse dire des explications de la Jirama sur la persistance du délestage dans la capitale et ses environs.

Il a toujours été évoqué et soutenu qu’une grande majorité de la production d’électricité provenait des centrales thermiques. La transition énergétique voulue et espérée devait inverser cette tendance au profit des énergies renouvelables, en l’occurrence les centrales hydroélectriques en phase de construction pour la plupart.

Dans le contexte actuel marqué par une sécheresse inattendue mais prévisible par la dégradation continuelle et à vive allure de l’environnement, peut-on encore faire valoir le niveau de l’étiage au barrage comme argument plausible pour motiver les coupures tournantes de l’électricité? Dans la mesure où la Jirama, durant le régime HVM, avait conclu des accords avec des sociétés exploitantes des centrales thermiques tournant avec du fuel et non pas avec de l’eau. Les factures onéreuses payées par la Jirama expliquent, en partie, ses dettes d’exploitation au montant tout aussi colossal. D’où la tension permanente dans sa trésorerie.

L’actuel Premier ministre Christian Ntsay a ordonné la révision de ces contrats aux clauses léonines au ministre de l’Énergie et des hydrocarbures de l’époque, Vonjy Andriamanga. Qui a failli à ses missions. Evincé de son fauteuil par le « choc pétrolier » ayant « asséché » les cuves des stations-services, provoquant la queue des automobilistes et des motards. Des clichés ramenant le pays aux années noires de la révolution socialiste. Contre toute attente, Vonjy Andrimanga a été aussitôt récupéré et « recyclé » comme directeur général de la Jirama.

Mais les problèmes de la Jirama n’ont pas changé d’un iota. Ne possédant pas de fonds propres assez consistants pour investir dans les centrales hydroélectriques, elle a eu recours aux perches tendues par des partenaires privilégiés dans leur « assistanat à but lucratif ». Il fut un moment où Hery Rajaonarimampianina, à peine investi dans ses fonctions de président de la République, s’était déplacé à Bruxelles pour négocier les 120 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement, BEI, promis à la Jirama. Mais cette démarche a été laissée sans suite.