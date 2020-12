Infrastructure routière – Les réparations des rues reportées

Les rues chaotiques des 67 Ha seront réparées. Les conditions météorologiques risqueraient de compliquer les travaux.

Des embouteillages se sont formés sur la route de la Francophonie, entre la route digue et Ankazomanga, hier matin. Plusieurs automobilistes ont emprunté ce chemin pour éviter d’être bloqués aux 67 Ha, où des travaux de réparation de nids-de-poule ont été prévus commencer, hier. La Commune urbaine d’Antana­narivo (CUA) a annoncé, ce weekend, la coupure de la route entre le croisement d’ Andohatapenaka et l’arrêt de bus Vatobe, aux 67 Ha, du 7 au 14 décembre, en raison de ce projet. Finalement, ces travaux n’ont pas commencé. « Le début des travaux est reporté, à cause des procédures. Ils vont commencer, mercredi », indique Bodosoa Razafimandimby, directeur du Bâtiment et des travaux publics à la CUA. Ce jour, Colas, qui va entreprendre les travaux, va installer ses engins.

La coupure de la circulation, dans certains quartiers des 67 Ha, est ainsi maintenue. Elle va s’étaler jusqu’au début du mois de janvier, plusieurs portions de route seront réhabilitées. Des techniciens de Colas craignent que ce délai d’exécution ne soit pas respecté. « La période de pluie n’est pas le moment opportun pour faire des travaux de réparation ou de construction de route. Déjà, ce n’est pas convenable pour la sécurité de nos engins et de nos agents. Ensuite, cela va compliquer la réalisation des travaux. La pluie risque d’emporter les matières utilisées dans le bitumage », lance notre source. Colas va s’appuyer sur les prévisions de la Météo pour le planning des travaux. « Nous allons travailler, lorsqu’il n’y aura pas de pluie. Nous pourrons nous rattraper durant les weekend, par exemple », rajoute la source. C’est au mois de septembre que la CUA a annoncé le début de ces travaux. S’ils devaient être terminés avant la période de pluie, c’est durant la haute saison de la pluie que les travaux vont être réalisés. « Nous avons souhaité que les travaux commencent un peu plus tôt, mais la lourdeur des procédures a fait qu’ils ont été retardés », ajoute Bodo Razafimandimby.

Des techniciens de Colas redoutent la qualité des produits finis. Les chaussées réparées pourraient ne pas durer en une période décennale, comme cette entreprise a l’habitude de faire. « À part les conditions météorologiques non opportunes, l’état des chaussées, actuelles accentue la difficulté des travaux. Ensuite, les produits finis sont très différents entre une route nouvellement construite et une route réhabilitée », explique le technicien. Ce n’est pas la première fois que les chaussées des 67 Ha sont réparées. Au bout de quelques années, voire quelques mois, des nids-de-poule se forment et s’étendent. Sa durabilité dépendra, notamment, de l’état des réseaux d’assainissement. Si l’eau de pluie n’est pas évacuée, l’eau va s’accumuler sur la chaussée, cela va accélérer sa dégradation. Et retour à la cause départ.