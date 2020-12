Grand Sud – Le Kere Data mis en place

Les membres du gouvernement sur le front. Une descente a été effectuée par le Premier ministre Christian Ntsay et quelques membres du gouvernement à Amboasary, hier. Après la mise en place du centre de coordination opérationnel contre le Kere, une réunion s’est tenue entre quelques membres du gouvernement, le ministre de la Santé publique, celui de la Défense nationale ou encore celui de l’Intérieur et de la décentralisation et quelques autres ministres concernés par le sujet.

Parmi les actions coordonnées au niveau de la CCO Kere, le recensement des sinistrés par le biais de la création du Kere Data, il s’agit d’une plateforme qui va recueillir les informations sur chaque ménage. « C’est important puisque l’utilisation de cette plateforme permettra de contrôler l’évolution de la situation dans le Sud. Les appuis et les aides déjà reçus », indique Christian Ntsay, lors de son intervention à Amboasary Atsimo. Des fiches seront mises en place pour tenir compte du suivi et des prises en charge des malades atteints de Malnutrition Alimentaire Sévère.

Communes ciblées

La plateforme de gestion du traitement des informations utilise l’application pour accélérer le travail de recensement engagé dans le Sud. Parallèlement à cela, une collaboration est mise en place par le ministère de la Santé publique dans la prise en charge des malades.

Les chiffres ont été recueillis par les centres de santé de base et les agents communautaires. Dans le district d’Amboasary, cinq mille trois cent trente-cinq ménages ont été recensés dans trois communes, Amboasary Atsimo, Ifotaka et Tsivory. Pour la commune d’Amboasary qui est composée de trente-quatre fokontany, sur une population de quarante-deux mille quatre cent quatre, deux mille sept cent vingt-deux ménages ont été recensés.

Pour Ifotaka, dans les dix fokontany recensés, deux mille soixante-trois ménages ont été enregistrés. Tandis qu’à Tsivory, cinq cent cinquante sinistrés ont été répertoriés. Dans la commune Ambohimalaza, district de Tsihombe, trois milles ménages ont reçu des appuis nutritionnels. Et ce à partir de la base de données fournie par la direction régionale de la Santé publique. La plateforme de gestion et de traitement d’information permet donc de recueillir toutes les données sur la situation des ménages dans le Sud. Selon les explications, c’est le cas par exemple des zones les plus exposées à la sécheresse.