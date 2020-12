Approvisionnement – Arrivage de riz importé à Toliara

Le prix du riz n’a pas encore connu de baisse significative comme annoncée en haut lieu jeudi dernier. Le kapoaka coûte encore entre 650 ariary et 750 ariary sur les étals aux marchés de Toliara. On y vend du riz local en provenance des autres régions telles qu’Itasy et Alaotra Mangoro.

Dans les districts, la prochaine récolte est encore attendue sous peu et le prix du riz ne descend pas à moins de 650 ariary le kapoaka. Le riz du Bas Mangoky a été envoyé à Toliara, Androy et Anosy. Là-bas, le gobelet s’achète à 1000 ariary. Hier, la direction régionale du Commerce Atsimo Andrefana a annoncé l’arrivage de 5 000t de riz au port de Toliara en provenance des fournisseurs habituels en Inde et Pakistan. «

Le stock de trois mois est assuré pour la région Atsimo Andrefana avec ces 5000t de riz. Quant au prix, la direction régionale engage déjà des efforts pour que la baisse de prix soit effective » a souligné Roland Heriniaina Rakotosolofo, directeur régional de l’Indus- trie et du commerce pour Atsimo Andrefana. 7000t de riz importé sont encore attendues au port de Toliara dans les semaines qui viennent. Ces produits ont été commandés il y a près de deux mois.