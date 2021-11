Slalom – Elvis Danielson passe la seconde

Et de deux pour Elvis Danielson et sa Peugeot 106. Le fils de l’illustre Haja Danielson s’est imposé sur le circuit TMF Soavinarivo Ivato, hier. Un chrono de 1:47,1 au départ de la piste A et un temps de 1:45,7 au départ de la piste B (ndlr : sens inverse) lui ont permis de remporter la troisième manche du championnat de slalom. Il a terminé avec le meilleur cumul après deux jours de compétition, soit 3:32,8. Il s’agit de son deuxième succès de l’année. En effet, il avait aussi gagné lors de la manche inaugurale de l’exercice 2021. C’était au mois de juillet et c’était déjà sur ce tracé d’Ivato.

À égalité

Les places d’honneur ont été trustées par deux pilotes de renom. Olivier Ramian­drisoa, double champion de Madagascar de rallye, a pris la deuxième place. Il a fini avec un cumul de 3:33,0 au volant de sa Citroën C2. Tandis que Fred Rabekoto, vainqueur du dernier Rallye International de Madagascar, a pris la troisième position. Il a fini avec un cumul de 3:33,2.

Et Juan Rakotojohary dans tout ça ? Le leader du championnat avait bouclé les deux précédentes courses avec une P2. Cette fois-ci, le fils de Tovo Rakotojohary alias Tovonen s’est contenté d’une P6. Tovonen Junior et sa Renault Clio n’étaient pas dans une bonne forme ce week-end. Il leur restera un ultime rendez-vous cette saison pour se reprendre.

Avant cette dernière échéance, Juan doit désormais partager le leadership du championnat avec Elvis. Les deux pilotes sont à égalité avec 54 points aujourd’hui, d’après les calculs officieux. Ils se livreront donc un duel décisif les 4-5 décembre prochains sur ce même circuit TMF, lors du « Last Race » organisé par le club ACCT. Un événement qui promet un dénouement spectaculaire pour conclure cette s ai s on 2 0 2 1 en be au té. D’autant plus que l’ACCT promet un événement hors du commun, avec notamment trois passages au lieu de deux.