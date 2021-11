Rocade d’Iarivo – Quatre blessés dans un carambolage

Samedi à Ambohimahitsy, un carambolage de cinq voitures et d’une moto a fait quatre blessés. Un excès de vitesse et une conduite en état d’ivresse ont été constatés.

CHOCS d’une rare violence. Un 4×4, une Nissan Terrano, appartenant à une société de la capitale, a carambolé une moto et quatre autres véhicules sur la rocade d’Iarivo, à Ambohi mahitsy, samedi à 18h15.

L’accident s’est produit au moment où les véhicules se suivaient sur la file de droite de la descente qui mène au rond-point de la route nationale (RN2). La Nissan a roulé à tombeau ouvert et heurté de plein fouet le deux-roues, une Kymco Jr grise. Celle-ci, à son tour, a télescopé une voiture légère, une Renault 21. Cette R21 est rentrée en collision avec une Peugeot 205 qui a percuté un mini bus, une Toyota Hiace, et puis un tout-terrain, une Toyota Hilux.

Des gendarmes du poste avancé de Soamanandrariny ont rapidement rejoint les lieux dès que le chef fokontany les a avisés des faits. Des policiers y étaient également présents. Les deux côtés de la rocade étaient noirs de monde. Le passage a été complètement obstrué. Aucun véhicule ne pouvait passer. Un gros camion citerne s’est vu bloquer.

Alcool au volant

La Nissan a terminé sa course sur le trottoir du milieu après le carambolage. La partie du moteur a subi d’importants dommages. Les chocs ont rendu la moto et les autres véhicules, sauf la Toyota Hilux, hors d’usage. Les gendarmes ont déploré d’inchiffrables dégâts matériels. Ils n’ont constaté aucune perte en vie humaine, mais quatre blessés. Les trois sérieusement touchés ont été transportés et admis à la clinique adventiste de Soamanandrariny avant leur arrivée. Le motocycliste a été légèrement blessé.

L’origine du drame a été identifiée. Les gendarmes ont constaté l’alcool au volant doublé d’excès de vitesse de la part du conducteur de la Nissan. Pour cette raison, ils l’ont retenu en garde-à-vue au poste pour faire l’objet d’une enquête judiciaire.

Après le constat, les voitures impliquées ont dû être déplacées pour pouvoir fluidifier le trafic. Les propriétaires s’en remettent à leur contrat d’assurance.