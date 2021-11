Rapt d’enfant – Une fillette retrouve la liberté

Soanihary Ashley Ranaivozanany, 11 ans, a été victime d’enlèvement, samedi vers 13h, à Isoraka. La police des mœurs et de la protection des mineurs a intensifié sa recherche. Finalement, elle a pu retrouver les siens.

Les circonstances de sa libération restent encore un peu floues. Des bribes d’information révèlent qu’elle aurait été récupérée du côté de Behoririka.

Ce samedi-là, la fillette et sa mère sont descendues de leur taxi. Elles ont rejoint l’autre côté de la route. En empruntant une ruelle, la mère a remarqué que son enfant n’était plus avec elle. Aussitôt, elle a donné l’alerte. L’avis de disparition a été partagé sur facebook et diffusé à la radio nationale.

La police s’est mise à chercher la pauvre innocente selon le signalement fourni par sa famille. Dans les heures qui suivaient, elle l’aurait rencontrée et emmenée au commissariat central en attendant ses parents.

« Les voleurs d’enfant existent. D’après la fille, quelqu’un l’avait appelée et attrapée. On l’avait séquestrée dans une voiture, mais elle est parvenue à s’échapper. Elle n’a pas identifié ses kidnappeurs, car elle était traumatisée et tremblait de peur », a-t-on confié.