Football – Lancement du projet « Barea aux JO »

Tout est parti d’une liste qui a fuité sur les réseaux sociaux, vendredi. Celle-ci comprenait vingt-sept noms de jeunes footballeurs U20, qui évoluent en France. Le lendemain, une visioconférence s’est tenue au siège de la Fédération Malgache de Football à Isoraka. « Ce samedi 6 novembre marque le lancement du projet Barea U23 vers les JO 2024 », a alors annoncé le président de l’Uficasm, Solonirina Raharijaona. Comme son nom l’indique, l’objectif final sera de décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Qu’est-ce que l’Uficasm en fait ? Il s’agit de l’Union des footballeurs interna­tionaux et cadres sportifs malagasy. Elle va « apporter un soutien à la FMF ». D’où la signature récente d’une convention, qui attribue la gestion de la sélection U20- U23 à l’Uficasm. Une autre association contribue également au projet, à savoir Madas. Celle -ci regroupe aussi d’anciens sportifs de la Grande île. « On organise les regroupements et on couvre les dépenses, notamment le salaire des techniciens », a expliqué le président de l’Uficasm, au sujet de leur mission. Sur ce point, ils sont trois étrangers, à savoir Henrique Marques comme entraîneur principal, Mankour Boualem comme assistant et Robin Testu comme préparateur physique.

Premier match

Le projet se divise en deux parties distinctes. Une campagne de détection a été lancée dernièrement, aux quatre coins de la France. Une liste de vingt-sept expatriés a été dressée par la suite. C’est la liste qui a fuité à la veille du lancement officiel. Cette équipe disputera son premier match, ce samedi 13 novembre. Elle affrontera l’équipe U20 de l’US Lusitanos, lors d’un match amical en France.

Une campagne similaire est à Madagascar. La direction sera confiée à Hery Rabearisoa dit Hery Be, ancien coach de la CNaPS Sport. L’objectif est de monter des sélections provin­ciales avec l’aide des techniciens de l’île et de tenir un tournoi de détection, afin de distinguer les meilleurs joueurs locaux. S’ensuivra la constitution d’une sélection nationale U20, composée des meilleurs expatriés et locaux. Celle-ci se visera alors une qualification pour les prochaines Olympiades de Paris. Voilà pourquoi le projet de l’Uficasm a été baptisé « Les Barea U23 vers les JO 2024 ».