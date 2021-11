Football – Barea : Dorian Bertrand vient renforcer l’aile gauche

À la veille de la fenêtre internationale de novembre, une nouvelle recrue a été confirmée chez les Barea. Il se nomme Dorian Bertrand, il joue à l’AS Nancy et il évolue sur l’aile gauche.

L’ANNONCE de la Fédé­ra­tion Malgache de Football au sujet de Dorian Bertrand constitue l’information principale du week-end. Le joueur d’origine réunionnaise a été convoqué en sélection malgache pour la fenêtre internationale de ce mois de novembre.

Qui est Dorian Bertrand ? Il est né à Saint-Denis, à La Réunion. Il est âgé de 28 ans. Il est passé par de très nombreux clubs de l’Hexagone depuis 2012 : FC Nantes, SCO Angers, SO Cholet, AS Béziers et AS Nancy. Il a atterri à Nancy en juillet 2019. Il semble avoir trouvé un bon équilibre au sein de la formation de Lorraine, où il est toujours en place aujourd’hui.

À quel poste évolue-t-il sur le terrain? Son poste principal est ailier gauche. Mais il peut aussi passer sur l’autre flanc éventuellement. Il s’est récemment illustré en Ligue 2 française. Il ne bénéficiait pas de la confiance de son ancien entraîneur, Daniel Stendel. Mais quand ce dernier a été limogé, le coach intérimaire, Benoït Pedretti, a donné sa chance au latéral. Dorian Bertrand a alors a répondu de la meilleure des manières, en livrant une prestation de haut vol lors de la victoire sur l’En -Avant Guingamp (2-1). C’était le samedi 16 octobre. Une date mémorable pour Nancy, qui a mis fin à une série noire de onze matches sans succès ce jour-là.

Back-up

Qu’est-ce que Dorian Bertrand peut apporter aux Barea ? De prime abord, il se présente comme un backup pour Loïc Lapoussin. Le latéral de la St-Gilloise est le titulaire à ce poste chez les Barea. Vu ses performances remarquables lors des précédentes apparitions de la sélection, il est installé solidement dans le onze malgache. Mais Doriand Bertrand possède plus d’une corde à son arc. Lors du match référence contre Guingamp, il avait endossé le costume de meneur de jeu. Sa capacité à dribbler et sa bonne vision avaient grandement aidé Nancy. Tout ceci pour dire que le natif de Saint-Denis peut postuler à d’autres rôles dans le dispositif d’Éric Rabesandratana.

Quand est-ce qu’il honorera sa première sélection avec Madagascar ? Ce sera cette semaine. La Grande île se déplace au stade de l’Amitié de Cotonou, ce jeudi 11 novembre. Elle y affrontera le Bénin, lors de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Par la suite, elle recevra la Tanzanie au stade Barea de Mahamasina, lors de la sixième et dernière journée, ce dimanche 14 novembre.