Évènement – Le Salon de l’habitat dans un fauteuil du succès

À l’heure du bilan, la 23ème édition du Salon de l’habitat tenu à la Zone-Expo Forello de Tanjombato a répondu, avec synergie, aux attentes qu’il a suscitées.

Satisfecit sur toute la ligne. Voilà l’impression laissée par Michel Domenichini Ramiaramanana de l’Agence Première Ligne, maître d’œuvre de la manifestation économique de ce début du mois de novembre qu’est le Salon international de l’habitat, SIH qui a pu asseoir et fonder sa notoriété au fil des années. « Cette année, il a eu le soutien indéfectible du président de la république Andry Rajoelina, pour qui l’accès au logement pour tous est une de ses priorités. Il a eu aussi le parrainage constructif du Secrétariat d’État chargé des nouvelles villes et de l’habitat» se félicite-t-il d’emblée

Avec en toile de fonds la construction de cinquante mille logements sur cinq ans. « Si l’objectif a été de mobiliser tous les opérateurs et professionnels du bâtiment et travaux publics, je dirais sans hésiter qu’il a été atteint. Tous les métiers, spécialités et professions, oscillant tout autour : maçonnerie, plomberie, gros œuvres, peintures, électricité, carrelages, luminaires, cuisines, sanitaires, décorations intérieure et extérieure, quincailleries, toitures, géomètres, architectures, topographies, urbanistes… y ont été représentés. Dans le cadre précis de la relance des activités économiques post-covid » résume-t-il dans un ouf de soulagement.

De bonnes affaires

Du côté des affluences, celles du samedi a été la plus forte. « Il a été difficile de trouver où mettre ses pieds. Ce qui a quelque peu gêné les exposants eux-mêmes. Au-delà des chiffres, les prévisions de 30 000 visiteurs préétablis ont été plus que dépassés, j’insisterais sur la qualité de ceux qui étaient venus. Ils ont été des acheteurs dans leur grande majorité. Des grandes enseignes comme Hazovato ou Makiplast ont réalisé des commandes telles qu’elles n’en reviennent pas » s’émerveille Michel Domenechini Ramiaramana. « Elles n’étaient pas les seules à boucler de bonnes affaires » s’empresse-t-il de préciser. Par exemple, le stand de la résidence Run Dong, des appartements luxueux dans un cadre féérique à sortir des terres du côté de Tanjombato, a focalisé l’attention. Tout comme les toilettes sèches, très pratiques pour les urinoirs publics.

En parallèle, la Biennale des arts de l’océan Indien, comme à l’accoutumée, a teinté d’une touche particulière et impressionnante le SIH. Cette fois-ci, Mahefa Rasamuel dans un style épuré et sans fioritures de l’abstrait et le jeune Thamus, très à l’aise dans le figuratif, ont été les deux peintres qui en ont mis plein les yeux aux férus de ce type d’expression visuelle.

L’édifice de la relance de l’économie globale commence à prendre forme. Le SIH y a apporté sa grosse part de briques. Au propre comme au figuré.