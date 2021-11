Électricité – La troisième turbine d’Andekaleka fonctionnelle

Peut-être une amélioration dans la distribution de l’électricité sur le Réseau interconnecté d’Antananarivo, RIA. Les techniciens de la Jirama, travaillant jour et nuit, ont pu redémarrer le troisième réacteur de la centrale hydroélectrique d’Andekaleka. Qui peut fournir 30 MW. « Mais la réparation des trois groupes ne va pas résoudre pour autant les problèmes de coupures d’électricité » prévient la Jirama. « Déjà que des travaux d’amélioration du réseau d’approvisionnement sont susceptibles de créer des coupures de courant dans certaines localités» annonce-t-elle.

Sur un plan plus élargi, ce mois de novembre sera marqué par deux importants événements. D’abord, la poursuite des négociations avec les dirigeants du consortium Neho qui entend exploiter le site de Sahofika, longeant le fleuve de l’Onive. Andry Ramaroson, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, espère parvenir à « des points communs » entre les deux parties. Le prix au kilowatt reste au centre des marchandages. Puis, à la fin du mois, les essais techniques de la plateforme de Farahantsana auront lieu. Deux projets qui se concrétisent au profit de la transition énergétique. Devant conduire à inverser l’actuelle tendance du mix-énergétique. Dominé de façon outrageuse par les thermiques aujourd’hui. Ce qui cause des préjudices financiers colossaux à la Jirama, prise en « otage » par ses propres fournisseurs.