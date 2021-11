District d’Ambatomainty – Les habitants jouissent de la paix

La population du district d’Ambatomainty, dans le Melaky, récolte depuis dix ans les fruits d’une stratégie mise en œuvre pour éradiquer l’insécurité.

Le terme « zone rouge » vient tout de suite à l’idée dès qu’on parle de Melaky. Or, parmi les cinq districts de cette région, Ambatomainty doit être épargné de cette appréciation. Son député Félix Manolosoa, alias Rombo, élu sous la couleur de l’IRD (tous avec le Président) démontre preuve en main la sécurité et la paix que vit son peuple.

Les habitants et autorités d’Ambatomainty, dirigés par le député et le préfet de Maintirano, Rivo Randriampanala, ont célébré le dixième anniversaire de la sécurité le 22 octobre dernier. Le district est à l’abri de l’insécurité au cours de la décennie jusqu’à présent.

Le parlementaire Félix Manolosoa, quand il était le chef du district de 2010 à 2016, a initié une stratégie efficace qui a permis d’extirper l’insécurité. « Les hommes et les femmes ayant 18 ans et plus sont censés participer à un rassemblement tous les 22 du mois pour recevoir une sensibilisation, éducation, formation et des consignes. La réunion est réellement devenue une coutume jusqu’à maintenant », souligne l’élu.

Collaboration active

« Notre contrée regorge de zébus que nous réussissons à bien protéger, grâce à notre union. Les dahalo ne parviendront pas à mettre les pieds sur notre territoire, sauf s’ils voleraient nos bestiaux avec un hélicoptère ou un avion. C’est pour dire que le vol de bœufs est impossible chez nous, à cause de la collaboration active des autorités et des forces de l’ordre avec les communautés locales », assène le député Félix.

La responsabilisation du fokonolona pour maintenir l’ordre et la sécurité compte beaucoup pour le district. « Chaque habitant d’Ambatomainty profite pleinement de la tranquillité pour travailler et vivre en toute sérénité. La grande partie de la population sont des éleveurs et agriculteurs. Les récoltes sont toujours bonnes, les céréales, le riz avec 350 à 380 ariary le kapoaka…Il n’existe pas de vol de zébus. Une femme ne risque rien si elle part jusqu’à cinquante kilomètres de chez elle », martèle le député.

A l’en croire, la qualité de l’éducation dans son district est irréprochable comparée à celle des autres. Lors de derniers examens officiels, on a enregistré un taux de réussite de 98% pour le baccalauréat, 63,72% pour le BEPC et 58,86% pour le CEPE.

« J’affirme également que notre population reste en bonne santé, loin du coronavirus. Le tout est que nous pouvons être fiers de la sécurité totale dans notre district. Si le nôtre n’occupe pas le premier rang dans tout Madagascar, il doit être le deuxième », conclut le député Felix Manolosoa.