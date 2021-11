Akany Sambatra Itaosy renoue avec le titre

Le rideau est tombé sur le championnat de Mada­gascar de volley-ball élite U23 qui s’est terminé samedi au gymnase d’Ankorondrano. Les joueuses de l’Akany Samabatra Itsaosy ont battu les volleyeuses de GNVB sur le score de 3 sets à 2(25-22, 24- 26,25-14, 25-16, 15-9).

Un match où les deux équipes ont le mérite de remporter le titre mais comme il s’agit d’une finale, l’équipe qui a de la fraicheur physi­- que et de la technique plus relevée remporte le titre. Les filles de l’ASI ont mené le score au premier set mais les joueuses de la GNVB ont des ressources mentales et mènent 2 sets à 1. Les choses sont pourtant mal embarquées en deuxième et troisième set pour les joueuses de l’ASI mais grâce à leur attaque rageuse et agressivité, grâce à leur jeu de contre et défense, les joueuses de l’Akany Sambatra Itaosy ont réussi à retourner la vapeur puis elles se sont imposées après un tie-break gagné en 15-19.

Et c’est méritant pour les filles de l’Akany Sambatra Itaosy Volley-ball. Le volley-ball est une des disciplines qui a fait la renommée de Cité d’Itaosy. Plusieurs clubs ont été constitués depuis.

Après une entente trouvée entre les différents clubs, les joueurs et le « fokontany », il a été décidé de fédérer et de former une formation capable de porter haut la renommée du Fokontany. L’Akany Sambatra Itaosy Volley-ball (ASI) est né en 2007. Au début, il n’y a que des filles avec les catégories cadettes, seniors, mais plus tard, le club s’est ouvert aux hommes. ASI, c’est un club de « fokontany », mais sans pour autant faire la distinction d’origine. Actuellement, cette génération qui vient de remporter le titre de championne de Madagascar élite U23 est une génération douée techniquement et physiquement. Pour le coach de l’Akany Sambatra Itaosy, Liva Randriamialisoa, il a expliqué que « nous avons bien préparé tous les matches, les joueuses ont respecté à la lettre toutes les consignes, notre objectif est de nous améliorer et garder le titre au prochain championnat. Nous sommes encore en course pour le championnat de la ligue d’Analamanga et nous essayons de faire le nécessaire pour décrocher ce titre » conclut-il. Pour le coach de GNVB filles, Christian Tandrifindramasy « Mes joueuses ont manqué de concentration et elles ont été déstabilisées, les filles de l’ASI ont montré des bonnes choses sur le terrain. Nous avons manqué des petits détails pour remporter le match. Mes joueuses ont la moyenne d’âge de vingt ans et à la prochaine, nous essayerons d’aller jusqu’au bout » conclut-il.

Préparation des JIOI 2023

Pour la Fédération Mal­gache de volley-ball, par l’intermédiaire de son vice président Mamy Ranaivoson « Nous sommes satisfaits de l’organisation de ce championnat de Madagascar U23. Ce championnat marque la fin des compétitions en salle. En décembre, il y aura encore le tournoi de beach volley à Tuléar. L’objectif de ce championnat U23 est la détection des joueuses et joueurs capables de renforcer ou constituer les deux équipes nationales de volley-ball pour les jeux des iles de l’Océan Indien en 2023 “.