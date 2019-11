Atsimo-Andrefana – Un kit pédagogique pour la gestion des déchets

Avec le projet Passat 2, financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement, l’ONG Welthungerhilfe (WHH), œuvrant depuis août 2014 dans le domaine de l’assainissement de la ville de Toliara, a élaboré un kit pédagogique sur la protection de l’environnement et la gestion de déchets.

Ainsi, en collaboration avec la direction régionale de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel (DRENETP) Atsimo-Andrefana, des enseignants ont été sélectionnés au niveau des EPP des ZAP de Toliara I, Toliara II pour participer à une formation des formateurs sur l’utilisation du kit pédagogique. Elle a eu lieu fin octobre dernier au bureau de la WHH à Andaboly.

« Le kit, dénommé Zaza Green, est un support éducatif conçu pour faciliter la communication maître-élève sur la gestion de déchets. Il est composé d’un livre-guide avec différents thèmes sur les déchets (gestion de déchets, protection de l’environnement, …), de quatorze pochettes de jeux pédagogiques basés sur les différents sujets abordés dans le livré-guide (jeux de carte, questions-réponses, quiz …). En d’autres termes, ce kit propose divers outils pédagogiques pour inciter et initier les enseignants, les élèves et même les parents, à aborder la gestion des déchets à travers le jeu et/ou la réflexion. Avec cet outil, les enfants comprendront le message transmis sur l’éducation environnementale », a indiqué Virgina Careri, chef d’antenne de la WHH pour Atsimo-Andrefana. Et d’ajouter « qu’en appui, le guide pédagogique offre un parcours bien tracé sur les instructions et les indications pour les thématiques à faire, le matériel nécessaire et le temps estimé. »