Ambatondrazaka – Fermeture inexpliquée de la poissonnerie

Étonnant. C’est le moins qu’on puisse dire de la fermeture des portes de la poissonnerie située à l’extrême ouest du marché municipal de la ville d’Ambatondrazaka, depuis le 25 octobre. « On ne connait même pas la raison pour laquelle les portes de cette poissonnerie sont toutes fermées. Comme si l’on était dans la période de fermeture saisonnière de la pêche alors que les poissons sont en vente à l’extérieur de la poissonnerie, et cela se fait craintivement à l’abri des regards, on dirait », s’est étonné une femme sur le point d’acheter du poisson.

« Si c’est à cause de la fermeture de la pêche, il est tout à fait normal que la poissonnerie soit fermée rien sur les étals. Mais, on se demande pourquoi n’y a-t-il jusqu’ici aucun arrêté régional annonçant cette fermeture », se demande un revendeur de poisson. Aucun responsable, au sein du service en charge de la pêche et des ressources halieutiques, n’a voulu donner une réponse.

La saison de la pêche dans l’Alaotra est habituellement fermée pendant la ponte et la reproduction des poissons, soit entre le 15 octobre et le 15 décembre pour le lac Alaotra.