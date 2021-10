Tanjombato – Un passant tué par des éventreurs

Crime en pleine rue à Tanjombato. Eventré en pleine rue, un homme de quarante ans n’a pas survécu. Sa dépouille a été enregistrée à l a morgue du Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona dimanche soir aux alentours de 21heures, mais c’est seulement avant-hier que des proches ont été informés de son décès.

Le quadragénaire habitait à Andramasina. Trouvant son gagne-pain dans la maçonnerie, il est venu travailler en ville et n’y rejoint sa famille qu’après un certain temps. Les jours où il travaille en ville, il rentre chez sa sœur à Tanjombato. Dimanche soir, alors qu’il allait passer la nuit chez celle-ci, le maçon a croisé le chemin d’une escouade de détrousseurs. Poignardé dans le ventre, il agonisait lorsque ses bourreaux l’ont laissé pour mort en pleine rue. En le voyant affalé par terre, les personnes qui l’ont retrouvé ont appelé les sapeurs-pompiers. Un véhicule de soutien et d’assistance aux victimes de la caserne de Tanjombato l’a évacué à l’hôpital d’Ampefiloha alors que le pronostic vital était engagé. Engagé dans une course contre la montre, l’ambulance est arrivée au service des urgences en moins d’une quinzaine de minutes mais le chef de famille avait déjà rendu l’âme à son arrivée à l’hôpital. Les indices permettant de remonter de fil en aiguille jusqu’aux tueurs sont jusqu’à maintenant insuffisants.