Eric Rabesandratana – « L’arbitrage était scandaleux »

Le sélectionneur des Barea n’a pas mâché ses mots après le match d’hier. Éric Rabesandratana a fustigé ouvertement l’arbitrage. « C’est difficile de jouer à quatorze contre onze. Si vous avez les arbitres qui prennent des décisions complètement douteuses…. C’est tellement flagrant qu’on ne peut pas faire autrement. Je suis désolé, mais l’arbitrage aujourd’hui, c’était scandaleux ».

Il a également parlé d’une situation de transition : « Mon équipe est en progression aujourd’hui. Elle est en transition par rapport à une période. Elle a fait un bon match, sauf qu’on ne peut pas lutter contre ça ». Et enfin, Rabe a salué la volonté et l’abnégation de ses joueurs : « C’était important pour moi qu’on change un peu ce qu’on avait montré sur les deux premiers matches. Et aujourd’hui, on a changé. Ce visage-là, j’en suis très content… Dans les conditions normales, on aurait pu obtenir quelque chose de mieux ».