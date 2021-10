Basketball : AS Fanalamanga – COSPN en quarts

Des rencontres électriques. Les quarts de finale des championnats de Madagascar de basket-ball N1A (dames et hommes) sont désormais connus à l’issue du tirage au sort réalisé mercredi après la rencontre entre Sebam et Mb2all. La gendarmerie nationale basket club (GNBC), championne N1A 2019 affrontera les Madagascar Basket Ball To All (Mb2all) à 16 heures dans la grande salle du Palais des sports de Mahamasina.

Sur le papier, les joueurs de la gendarmerie nationale partent largement favoris. Après la phase 2, GNBC occupe la deuxième place tandis que leurs adversaires du jour se trouvent en septième position. Pour ouvrir les hostilités des quarts de finale, à neuf heures,les joueuses du club omnisport de la police nationale 2 Atsinanana affronteront les basketteuses de Serasera Vakinankaratra.

À l’issue des éliminatoires, COSPN 2 occupe la troisième place tandis que Serasera se trouve en sixième position. Le match attendu de toute la région Alaotra Mangoro c’est la rentrée sur le parquet de l’équipe de l’AS Fanalamanga contre le COSPN à 12 heures 30 minutes. Sur le papier, les joueurs du club omnisport de la police nationale partent largement favoris. Ils sont classés premiers après les deux phases tandis que les joueurs issus de la région Alaotra Mangoro sont huitième.

Ce qui caractérise l’équipe de l’AS Fanalamanga, c’est qu’elle est issue d’une commune rurale, Ambohibary. Les joueurs sont à 90% issus de la région. Le directeur général Arlème Rabevahiny a apporté des nouveaux souffles aux sports en général, au basket-ball en particulier dans la société Fanalamanga.

Le comité exécutif de basket-ball de la société Fanalamanga dirigé par Rivosoloniaina Jean Claude Blandin, le manager général de l’équipe AS Fanalamanga a expliqué que « nous sommes issus d’une ligue mineure et nous avons fixé comme objectif d’atteindre au moins le quart de finale et de rester dans l’élite N1A. Pour le match de quart de finale de ce jour, nous sommes ici pour défendre la fierté de la région d’Alaotra Mangoro, la pression est du coté de COSPN et nous ferons le maximum pour atteindre les demi-finales », conclut-il. À 17 heures 45 minutes, le champion en titre Ascut Atsinanana s’expliquera avec les militaires de Cosfa. Durant les deux phases, l’Ascut a connu des résultats en dents de scie, les joueurs d’Atsinanana se trouvent en quatrième position tandis que Cosfa se place en cinquième position.

Coté dames, en terrain extérieur, à neuf heures, les joueuses de Sbbc Boeny, deuxième au classement, défieront les filles de l’Ascut Atsinanana (septième) tandis qu’à 10heures 45 minutes, les filles de MB2ALL (première au classement) invaincues depuis le début de cette phase 2, s’expliqueront avec les basketteuses de Tamifa Amoron’i Mania, classées huitième.