Antsiranana – Mobile money : Yup présent dans le Nord

La Société Générale a procédé hier, dans la ville d’Antsiranana, au lancement officiel de son nouveau produit Yup.

Il s’agit plus précisément d’une solution de « mobile money » qui permet d’accéder à une gamme complète de services transactionnels et financiers même sans avoir de compte bancaire. Un nouveau modèle alternatif à la banque traditionnelle à Madagascar comme en Afrique.

Construire ensemble, un avenir meilleur et durable avec ses clients, en apportant des solutions financières responsables et innovantes est la raison d’être de la Société Générale. Elle a comme slogan « Vivez positif ».

L’évènement, qui va durer trois jours , a débuté par la tenue d’une présentation de la cartographie de l’univers Yup dans la grande salle de l’Hôtel de la Poste, apparemment décorée en rouge vif ,couleur fétiche du produit . La cérémonie a vu la présence des autorités et de quelques opérateurs locaux.

Suivant les explications d’Anicet Heritiana Randriambahoaka, directeur général de Yup, notamment le seul intervenant de cet évènement, les clients de YUP peu vent effectuer des retraits, dépôts et transferts d’argent, payer leurs factures, acheter du crédit téléphonique et effectuer des paiements chez des commerçants.

Dématérialisation

L’offre Yup permet également la dématérialisation des flux de paiement des entreprises. Elle s’enrichira rapidement avec des services financiers comme les avances sur salaires, le crédit, les produits d’épargne et les transferts internationaux.

Il a également saisi l’occasion pour apporter plus d’informations techniques sur les atouts majeurs de Yup par rapport aux autres concurrents . En fait, c’est une solution de monnaie électronique multi- opérateurs téléphoniques, un réseau d’agents partenaires en complément des agences Société Générale et une expertise prouvée dans la dématérialisation des flux.

« Destiné à la clientèle bancarisée et non bancarisée, Yup est accessible à tout détenteur de mobile, smartphone ou téléphone mobile classique, quel que soit son opérateur téléphonique grâce au partenariat conclu avec société française Tagpay, dont la Société Générale est actionnaire » a-t-il affirmé, tout en précisant que la souscription nécessite seulement un numéro téléphone déjà opérationnel et la carte d’identité du client.

Yup arrive à point nommé sur le marché. Son utilisation concourt parfaitement au besoin actuel de la population, surtout pour les clients de la BFV/SG, qui sont victimes des défaillances techniques au niveau des distributeurs automatiques, ces derniers temps. Cette solution est à la fois innovante, sécurisée et plus intuitive que les solutions déjà existantes sur le marché.

À cet effet, pendant trois jours, Yup essaie de séduire les Antsiranais à adhérer à sa cause. Une campagne de sensibilisation et de souscription au niveau des quartiers, aura lieu dans la capitale du Nord.