Antananarivo-Ville – Prise en charge de la santé buccodentaire des sapeurs-pompiers

Le bien être des sapeurs-pompiers, en priorité. Ils seront aux petits soins, grâce à la rénovation de leur salle de dentisterie. Ce renouveau est le fruit de la collaboration entre la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) et le groupe Filatex, dans le cadre de la convention de donation relative à l’amélioration de l’organisation et l’efficacité des services, dans les centres de santé d’Antananarivo. Avec un métier très exigeant physiquement, ces sapeurs-pompiers doivent bénéficier de soins nécessaires et adéquats. « Le métier des sapeurs-pompiers nécessite une importante protection sanitaire. Si deux agents sur cinq, dans une brigade, tombent malades, cela aura de grandes répercussions dans nos interventions », déclare le chef de corps des sapeurs-pompiers à Tsaralalàna, le lieutenant colonel, Tiana Razafimanahaka. C’était lors de la réception de cette dentisterie entièrement rénovée, qui s’est tenue, hier, à la caserne des sapeurs-pompiers à Tsaralalàna, en présence du magistrat de la ville d’Antananarivo.

Cela fait trois ans que cette salle n’était plus en service. Le groupe Filatex a procédé à la rénovation de la salle de dentisterie des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna, mais aussi, au remplacement de tous les équipements de la salle par des équipements neufs. Les deux cent quatorze soldats de feu et leur famille, ainsi que les agents de la CUA, en tout donc huit cent cinquante personnes, vont bénéficier de cette nouvelle infrastructure. « Conscient de l’importance du rôle des soldats du feu, pour la sécurité de ses concitoyens, cette initiative n’est pas la première action du groupe, au bénéfice des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna. En mars dernier, le groupe avait fait don de tuyaux d’incendie aux normes à la structure. ».