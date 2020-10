Marovoay – Trois hommes arrêtés pour corruption

À la suite des investigations menées par le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) de Mahajanga et après l’instruction du tribunal de première instance, le 24 septembre, trois individus ont été placés sous mandat de dépôt à Marofoto. Il s’agit d’un ancien chef de la circonscription domaniale et de la propriété foncière d’un adjoint du chef du district de Marovoay, et d’un locataire d’une propriété.

« Ils sont soupçonnés de corruption active, de corruption passive et d’abus de fonction pour mutation illégale d’un titre foncier au profit du locataire sans le consentement de son propriétaire », précise le directeur du Bianco, Olivier Ratsimbazafy.

La photocopie d’une promesse de vente donnée par un présumé « véritable » héritier de la propriété, a été utilisée par le locataire. Or, cela ne peut servir de document légal car l’acte de vente authentifié n’a pas été présenté. Pourtant, le locataire a pu enregistrer son dossier dans le registre de vente du district. De plus, il a pu procéder à la mutation du titre foncier auprès du service foncier.