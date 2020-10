Infection – Les non vulnérables peuvent mourir de Covid-19

Les cas graves augmentent. La professeure Vololontiana exhorte au respect des gestes barrières pour éviter le risque de contamination.

Le nombre de personnes qui développent la forme grave du coronavirus repart à la hausse. Il est passé de seize, mardi, à vingt, hier. Il y a quelques jours, ce chiffre était à dix. « Seuls 3% des porteurs du virus présentent des cas graves. Ceci dit, il est important de respecter les mesures barrières. Il y a toujours, des personnes vulnérables qui peuvent souffrir de cette forme du coronavirus », explique la professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, porteparole du centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19, hier. Elle affirme que tout le monde peut être touché par cette forme du coronavirus. « Plusieurs personnes non vulnérables ont développé une forme grave et y ont succombé, selon l’analyse des données », ajoute-t-elle.

Hier, le CCO Covid-19 a rapporté le décès d’une personne ayant présenté les symptômes de la forme grave, dans la ville d’Antana­narivo. Ce qui rapporte à deux-cent-trente-cinq le nombre des personnes décédées du coronavirus, depuis le mois de mars.

Ces vingt cas graves sont pris en charge dans différents hôpitaux. Dix sont hospitalisés à Antananarivo, un à Antsirabe, trois à Fiana­rantsoa, un à Ambaton­drazaka et cinq à Toliara.

Asymptomatiques

Il n’y a pas que des cas graves qui sont admis dans les centres hospitaliers. Des cas importés « asymptomatiques », sont pris en charge dans les hôpitaux d’Antana­narivo et de Nosy Be. Les uns proviennent d’Europe, et d’autres, dans d’autres pays comme le Liban, selon notre source. Avec les vols de rapatriement et l’ouverture du ciel de Nosy Be aux touristes, de plus en plus de cas importés sont détectés. Sur les trente-trois nouveaux cas rapportés par le CCO Covid-19, hier, il y a trois cas importés. L’un séjourne à Nosy Be et les deux proviennent de l’Europe. Trois-cent-cinquante tests ont été réalisés et ont donné ces résultats.

Malgré la hausse des cas graves, le nombre des porteurs du virus qui se sont rétablis continue à augmenter. Il n’y a plus que cinq-cent-quatre-vingt patients sous traitement, après la guérison de cent-dix personnes, rapportés le 7 octobre.