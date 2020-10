Art et pédagogie – Les « Street artistes » s’invitent dans les écoles

Afin de promouvoir la créativité auprès des jeunes, la Fondation H et la Fondation Axian unissent leurs efforts pour réaliser diverses fresques murales dans les écoles préscolaires.

Entre découverte et initiation artistique, les Fondations H et Axian lancent l’ouverture de classes préscolaires rattachées à des écoles primaires publiques dans différents quartiers d’Antananarivo. Rentrant dans le cadre des programmes « Sekoly telma » et « Akany Iarivo mivoy », elles promeuvent l’accès à l’éducation et de son importance notamment dans les écoles préscolaires pour le développement de l’enfant et dans sa construction identitaire. Cette étape de l’enfance doit être nourrie et stimulée par un environnement et des activités de qualité, intégrant ainsi la sensibilisation aux pratiques culturelles et artistiques. Une action culturelle au profit des artistes et en faveur du jeune public se découvre ainsi dans le cadre de ces programmes.

L’objectif étant de proposer des offres artistiques de qualité à l’adresse des jeunes enfants pour y stimuler leur curiosité dès leur première intégration dans la scolarisation. Mais égale ment pour accroitre la visibilité des artistes contemporains malgaches dans les sphères scolaires et dans la société à travers la réalisation de ces fresques.

Appel aux artistes

Un appel à candidatures s’adressant aux artistes, individuels ou collectifs, désireux de créer et réaliser des fresques murales à l’adresse des jeunes enfants se lancent ainsi. Les artistes retenus seront missionnés pour réaliser les fresques dans les établissements que sont les écoles primaires publiques d’Ambodiafontsy, d’Antetezanafovoany I, d’Antanimena II, de Soaniadanana Sabotsy Namehana, d’Ambohinaorina Sabotsy Namehana, et du Centre Akany Iarivo mivoy à Anosizato. Pour ce faire, envoyez votre biographie, un portfolio et un dossier sur les réalisa tions précédentes, un descriptif du projet de fresque murale, telle une présentation illustrée du projet artistique, ainsi qu’un devis de réalisation avec le coût précis de la réalisation de la fresque au m². Le tout sera à déposer au plus tard le 23 octobre à midi à la Fondation H, 2ème étage Kube D, zone Galaxy Andraharo ou par mail au « contact@fondation-h.com » et « info@fondation-axian.org», le tout avec comme objet du dossier « Appel à candidatures – street artistes ». En fonction de l’avancée des travaux dans les écoles citées ci-dessus, les artistes sélectionnés pourront se mettre à l’œuvre dès les mois de novembre, décembre et janvier. Des échanges avec les jeunes seront aussi à prévoir pour l’occasion.