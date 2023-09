TOURISME – « Festkite Madagascar  » déploie les voiles

La deuxième édition de la compétition Festkite Madagascar est lancée. L’occasion pour le secteur du tourisme à l’échelle locale et internationale de se développer davantage.

Le vent en poupe. Les plages d’Antsiranana se transforment le temps de quelques jours en un paradis pour les Kit-surfeurs, ceux qui pratiquent ce sport nautique en mer les jours de vent. La planche arrimée aux pieds et tractés par une aile de kite, un voile fixé par des harnais. Hier, première journée d’ouverture de la deuxième édition de cette compétition, les athlètes, les représentants du ministère du Tourisme ainsi que de la Pêche et de l’économie bleue se sont donnés rendez-vous sur la baie des Sakalava. Une ouverture animée par les athlètes et les amateurs de cette discipline qui débarque fraîchement sur les plages de la Grande île pour une navigation libre. Cette deuxième édition se tiendra à la baie des Sakalava jusqu’au 10 septembre prochain, sous un temps propice et une ambiance d’été. D’après Mada Kite Bros, première école de Kit-surf à Madagascar mais également organisateurs du Festkite Madagascar, « plus de soixante participants et un millier de visiteurs sont attendus à cet événement ». Aujourd’hui débutera la compétition proprement dite avec le lancement de la phase éliminatoire.

Destination idéale

Côté marketing, la composition même des athlètes fait le travail avec la présence à Antsiranana d’une des figures de proue de la discipline, le Néerlandais, Stig Hoefnagel, l’un des meilleurs Kit-surfeurs au monde. De quoi attirer des touristes sportifs de tous horizons. A se fier au ministère du Tourisme, « il s’agit de l’occasion rêvée pour développer davantage la destination Madagascar », à travers ce sport. Les disciplines sont aussi variées qu’adaptées à chaque catégorie d’âges. La Grande île avec ses cinq mille kilomètres de littoraux plus ou moins accueillants semble être un spot idéal à la pratique de ce sport. L’objectif du MinTour ainsi que celui des contribuables est de développer davantage la pratique de ce sport afin de classer l’île Rouge parmi les destinations internationales du Kit-surf. Avec une première édition couronnée de succès en 2022, l’événement reprend de plus belle et avait été l’occasion rêvée pour relancer le tourisme local, le temps de quelques jours. Des contributions non négligeables qui pourraient aider à renflouer les caisses du secteur touristique.