SPECTACLE – Le trio Vazo miteny revient sur scène

La musique « Vazo Miteny » est sur le point de revivre ses plus beaux moments grâce à un événement musical incontournable qui réunira les trois maîtres de ce genre musical unique à Madagascar qui sont Samoëla, Rah-CKicky et Princio. Le spectacle aura lieu le 10 septembre à partir de 14 h 30 à Antsahamanitra. L’événement tant attendu « Revy sy Vazo miteny » promet de raviver l’esprit festif de cette musique. “Ce spectacle est en réalité un retour aux sources, car il y a 15 ans, ces artistes exceptionnels avaient déjà enchanté le public malgache sous le nom de « Vazo Varalila ». Cette fois-ci, ils reprennent avec la même formule magique qui avait conquis le cœur des fans à l’époque. Trios, duos et performances en solo seront au rendez-vous, offrant une expérience musicale variée et immersive”, souligne Christian Rabekoto, organisateur de l’événement. L’objectif de cet événement est d’insuffler une nouvelle vie à la musique « Vazo Miteny » en utilisant des instruments de qualité pour que les spectateurs puissent pleinement s’immerger dans l’ambiance envoûtante. Les trois artistes se sont engagés à offrir un spectacle inoubliable à leurs fans et sont actuellement en pleine répétition pour parfaire chaque note. Le répertoire comprendra des tubes emblématiques tels que « Kristy », « Rehefa eo an-tratranao » et bien d’autres encore. Samoëla, Rah-CKicky et Princio promettent une expérience musicale captivante qui transportera le public dans un monde de mélodies enchanteresses. “Le spectacle ne s’arrêtera pas tant qu’il y aura des spectateurs pour en profiter. De plus, les fans à l’étranger pourront suivre le spectacle en direct sur un site web dédié, garantissant que personne ne manque cette occasion exceptionnelle de célébrer la musique « Vazo Miteny » confirme Samoëla. Le trio Vazo miteny est prêt à illuminer Antsahamanitra de leurs talents pour une rencontre sur scène mémorable.