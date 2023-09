RUGBY – COUPE DU MONDE – Les matches diffusés par Blueline

Les férus de l’ovale gâtés. Après la coupe du monde de football de la Fifa Qatar 2022, puis la coupe du monde de football féminin récemment, Blueline TV diffuse tous les matchs de la coupe du monde de rugby qui se déroule du 8 septembre au 28 octobre, avec les chaînes du groupe New World Tv. De nombreuses émissions en direct avant et après les matchs, des magazines, et les temps forts, seront également visibles dans différentes émissions. À part la distribution d’images via le réseau TNT, Blueline TV a repoussé les limites de l’accès en proposant la diffusion en IPTV (Internet Protocol Television) via l’application Izy.tv, disponible dans toute l’île, ce qui permettra à quiconque disposant d’une connexion Internet de profiter des matches en temps réel. Pour ce Mondial rugby, avec un prix défiant toute concurrence, les chaînes de New World Sport seront disponibles à partir de 30 000 ariary par mois. Lancé en 2011, avec soixante quinze chaînes actuellement, Blueline TV est un opérateur privé malgache de télévision payante, avec un contenu diversifié comprenant des films, du sport, des programmes de divertissement et des documentaires. Ces chaînes sont disponibles à Antananarivo, Toamasina et dans tout Madagascar, grâce à l’application Izy.tv.