RISQUE D’INONDATIONS – Le canal C3 est bouché

Menace constante. La ville d’Antananarivo n’est pas protégée contre les inondations. Le canal C3 draine les eaux collectées par les bassins tampons à Antananarivo, pour prévenir les inondations. « Mais il est actuellement, bouché. Par conséquent, Antana-narivo est sous la menace d’inondations », a déclaré Holder Ramaho-limasy, ministre de l’Aménagement du territoire et des services fonciers. C’était à Mandran- gobato, hier, lors des Journées d’informations communautaires des riverains du Canal C3. Les travaux de curage sont imminents. Près de 115 000 m3 de boues de curage seront enlevées dans ce canal d’une longueur de 12 kilomètres, pour permettre à l’eau pluviale de s’écouler facilement. Ces boues seront jetées et traitées à Iarinarivo. Ce projet mis en œuvre par le Projet de développement urbain intégré et de résilience (Produir) consiste, en outre, à réaliser divers aménagements, pour améliorer la qualité de l’habitat, en général. À savoir, la création de voiries, de pistes ou de cheminements piétons en berge, des constructions de passerelles, la réalisation d’ouvrages hydrauliques de décharge dans le canal, nécessaires à la récupération des eaux de ruissellement. Les travaux vont commencer au mois de février 2024, au plus tard. « Tous les travaux à réaliser vont améliorer la vie de la population à Antananarivo. La ville doit changer », annonce Holder Ramaholimasy. « L’an prochain, le changement sera perceptible. », a précisé Haja Rasolofojaona, coordinateur du Produir. Avant le début des travaux, des journées d’informations se tiennent dans les quartiers concernés, pour préparer les riverains du Canal C3 à l’imminence des travaux. Toutes les parties prenantes vont signer une charte d’engagements comme garant de leur contribution à la réalisation des travaux, afin de pérenniser les infrastructures.